Уотфорд
мин
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
18
Грэй
Андре Грэй
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
11
Масина
Адам Масина
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
80'
90
2
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
26
Фостер
Бен Фостер
90
Запасные
25
Холебас
Хосе Холебас
19
Хьюз
Уилл Хьюз
22
Саксесс
Исаак Саксесс
36
Фулкье
Димитри Фулкье
1
Гомес
Эурелью Гомес
21
Кико
Кико
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
5'
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
55'
90
33
Палмьери
Эмерсон
90
10
Виллиан Боргес
Виллиан
90
5
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
15
Зума
Курт Зума
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
Запасные
47
Гилмор
Билли Гилмор
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
24
Джеймс
Рис Джеймс
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
18
Жиру
Оливье Жиру
3
Алонсо
Маркос Алонсо