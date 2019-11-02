Арсенал
мин
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
73
3
Тирни
Киран Тирни
87
8
Себальос
Даниэль Себальос
90
10
Озил
Месут Озил
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
1
Лено
Бернд Лено
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
60
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
21'
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
23
Луис
Давид Луис
90
Запасные
2
Бельерин
Эктор Бельерин
77
Сака
Букайо Сака
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
19
Пепе
Николя Пепе
31
Колашинац
Сеад Колашинац
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Догерти
Мэтт Догерти
71
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
76'
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
8
Рубен Диого
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
10
Кутроне
Патрик Кутроне
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
29
Винагре
Рубен Винагре
7
Нету
Педру Нету