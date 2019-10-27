Ньюкасл Юнайтед
мин
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
43
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
9
Кассио
Жоэлинтон
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
37'
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
13
Муто
Йосинори Муто
3
Дамметт
Пол Дамметт
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
30
Атсу
Кристиан Атсу
17
Крафт
Эмиль Крафт
8
Шелви
Джонджо Шелви
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Догерти
Мэтт Догерти
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
73'
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
8
Рубен Диого
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
4
Вальехо
Хесус Вальехо
10
Кутроне
Патрик Кутроне
29
Винагре
Рубен Винагре
7
Нету
Педру Нету