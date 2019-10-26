Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
46
Альсате
Стивен Альсате
90
44
Коннолли
Аарон Коннолли
80
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
7
Мопе
Нил Мопе
80'
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
5
Данк
Льюис Данк
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
33
Берн
Дэн Берн
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
65
13
Гросс
Паскаль Гросс
15'
66
Запасные
8
Биссума
Ив Биссума
20
Мач
Солли Мач
14
Балогун
Леон Балогун
11
Троссард
Леандро Троссард
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
27
Баттон
Дэвид Баттон
Эвертон
мин
20
Бернард Анисио
Бернард
30
7
Андраде
Ришарлисон
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
72
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
72
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
5
Кин
Майкл Кин
90
12
Динь
Люка Динь
90
Запасные
27
Кен
Мойзе Кен
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
49
Лоссль
Йонас Лоссль
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
8
Делф
Фабиан Делф
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин