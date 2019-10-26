Бернли
мин
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
89'
90
1
Поп
Ник Поп
90
10
Барнс
Эшли Барнс
63
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
84
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
6
Ми
Бен Ми
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
4
Корк
Джек Корк
90
19
Родригес
Джей Родригес
86'
90
Запасные
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
28
Лонг
Кевин Лонг
25
Леннон
Аарон Леннон
12
Брэди
Робби Брэди
27
Выдра
Матей Выдра
26
Бардсли
Филлип Бардсли
20
Харт
Джо Харт
Челси
мин
5
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
70
29
Томори
Фикайо Томори
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
21'
45'
56'
90
1
Кепа
Кепа
90
10
Виллиан Боргес
Виллиан
58'
72
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
15
Зума
Курт Зума
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
63
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
Запасные
44
Гехи
Марк Гехи
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
24
Джеймс
Рис Джеймс
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
18
Жиру
Оливье Жиру
11
Педро
Педро