Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
13
Мина
Йерри Мина
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
5
Кин
Майкл Кин
90
12
Динь
Люка Динь
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
20
Бернард Анисио
Бернард
17'
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
87
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
86
7
Андраде
Ришарлисон
90
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
27
Кен
Мойзе Кен
Вест Хэм
мин
13
Роберто
Роберто
90
41
Райс
Деклан Райс
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
46
18
Форнальс
Пабло Форнальс
63
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
16
Нобл
Марк Нобл
74
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
27
Айети
Арлинд Айети
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
19
Уилшир
Джек Уилшир
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко