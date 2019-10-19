Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
18
Matt Targett
Matt Targett
90'
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90'
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
45'
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
9
Мораес
Уэсли
90
Запасные
12
Стир
Джед Стир
15
Конса
Эзри Конса
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
17
Трезеге
Трезеге
6
Луис
Дуглас Луис
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
21'
90
5
Данк
Льюис Данк
90
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
7
Мопе
Нил Мопе
90
44
Коннолли
Аарон Коннолли
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
4
Даффи
Шейн Даффи
20
Мач
Солли Мач
46
Альсате
Стивен Альсате
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
11
Троссард
Леандро Троссард
8
Биссума
Ив Биссума