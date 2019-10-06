Ньюкасл Юнайтед
мин
43
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
90
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
72'
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
83
9
Кассио
Жоэлинтон
56
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
17
Крафт
Эмиль Крафт
3
Дамметт
Пол Дамметт
8
Шелви
Джонджо Шелви
30
Атсу
Кристиан Атсу
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
90
20
Далот
Диогу Далот
60
18
Янг
Эшли Янг
86
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
17
Фредерико
Фред
90
15
Перейра
Андреас Перейра
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
8
Мата
Хуан Мата
66
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
53
Уильямс
Брендон Уильямс
22
Ромеро
Серхио Ромеро
16
Рохо
Маркос Рохо
31
Матич
Неманья Матич
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
28
Гомес
Анхель Гомес
44
Чон
Тахит Чон