Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
27
Канселу
Жоау Канселу
90
16
Родриго
Родри
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
25
Фернандо Луис
Фернандиньо
90
26
Марез
Рияд Марез
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
50
Гарсия
Эрик Гарсия
11
Зинченко
Александр Зинченко
12
Анхелиньо
Анхелиньо
20
Силва
Бернарду Силва
47
Фоден
Фил Фоден
9
Жезус
Габриэль Жезус
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
29
Винагре
Рубен Винагре
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
8
Рубен Диого
Рубен Невеш
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
80'
90'
90
10
Кутроне
Патрик Кутроне
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
2
Догерти
Мэтт Догерти
5
Беннетт
Райан Беннетт
19
Кастро
Хонни Кастро
4
Вальехо
Хесус Вальехо
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт