Матч завершен
Арсенал
Лондон
Луис 9'
1 : 0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
6 окт. 2019, 16:00 МСК
6.10.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
23
Луис
Давид Луис
9'
9'
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
77
Сака
Букайо Сака
83
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
75
34
Джака
Гранит Джака
90
19
Пепе
Николя Пепе
63
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
16
Холдинг
Роб Холдинг
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
11
Торрейра
Лукас Торрейра
3
Тирни
Киран Тирни
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
21
Рико
Диего Рико
90
3
Кук
Стив Кук
90
5
Аке
Натан Аке
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
79
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
17
Стейси
Джек Стейси
79
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
9
Соланке
Доминик Соланке
63
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
26
Келли
Ллойд Келли
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
16
Кук
Льюис Кук
6
Сурман
Эндрю Сурман
14
Греневельд
Арно Греневельд