Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
23
Луис
Давид Луис
9'
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
77
Сака
Букайо Сака
83
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
75
34
Джака
Гранит Джака
90
19
Пепе
Николя Пепе
63
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
16
Холдинг
Роб Холдинг
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
11
Торрейра
Лукас Торрейра
3
Тирни
Киран Тирни
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
21
Рико
Диего Рико
90
3
Кук
Стив Кук
90
5
Аке
Натан Аке
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
79
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
17
Стейси
Джек Стейси
79
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
9
Соланке
Доминик Соланке
63
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
26
Келли
Ллойд Келли
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
16
Кук
Льюис Кук
6
Сурман
Эндрю Сурман
14
Греневельд
Арно Греневельд