Челси
мин
11
Педро
Педро
63
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
84
29
Томори
Фикайо Томори
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
5
Фильо Хорхе
Жоржиньо
50'
90
8
Баркли
Росс Баркли
68
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Виллиан Боргес
Виллиан
76'
90
1
Кепа
Кепа
90
Запасные
44
Гехи
Марк Гехи
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
24
Джеймс
Рис Джеймс
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
17
Ковачич
Матео Ковачич
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
Брайтон & Хов
мин
5
Данк
Льюис Данк
90
46
Альсате
Стивен Альсате
90
8
Биссума
Ив Биссума
46
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
7
Мопе
Нил Мопе
79
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
33
Берн
Дэн Берн
90
18
Моуй
Аарон Моуй
65
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
Запасные
44
Коннолли
Аарон Коннолли
28
Балуцэ
Тудор Балуцэ
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
3
Бонг
Гаэтан Бонг
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
27
Баттон
Дэвид Баттон