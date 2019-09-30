Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
18
Янг
Эшли Янг
90
14
Лингард
Джесси Лингард
74
6
Погба
Поль Погба
90
15
Перейра
Андреас Перейра
74
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
45'
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
53
Уильямс
Брендон Уильямс
22
Ромеро
Серхио Ромеро
16
Рохо
Маркос Рохо
17
Фред
Фред
31
Матич
Неманья Матич
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
8
Мата
Хуан Мата
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
23
Луис
Давид Луис
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
77
Сака
Букайо Сака
80
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
55
34
Джака
Гранит Джака
90
19
Пепе
Николя Пепе
74
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
58'
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
16
Холдинг
Роб Холдинг
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
8
Себальос
Даниэль Себальос
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли