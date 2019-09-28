Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
2
Догерти
Мэтт Догерти
18'
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
7
Нету
Педру Нету
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
29
Винагре
Рубен Винагре
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
10
Кутроне
Патрик Кутроне
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
2
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
21
Кико
Кико
37
Перейра
Роберто Перейра
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
20
Кина
Домингуш Кина
18
Грэй
Андре Грэй