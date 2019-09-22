Челси
мин
5
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
77
29
Томори
Фикайо Томори
90
7
Канте
Н'Голо Канте
71'
90
33
Палмьери
Эмерсон
15
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
42
10
Виллиан Боргес
Виллиан
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
1
Кепа
Кепа
90
Запасные
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
15
Зума
Курт Зума
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
8
Баркли
Росс Баркли
3
Алонсо
Маркос Алонсо
11
Педро
Педро
Ливерпуль
мин
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
84
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
14'
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
10
Мане
Садио Мане
72
11
Салах
Мохамед Салах
90
3
Фабио Энрике
Фабиньо
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
30'
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
13
Адриан
Адриан
90
Запасные
62
Келлехер
Куивин Келлехер
24
Брустер
Риан Брустер
12
Гомес
Джо Гомес
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
23
Шакири
Джердан Шакири
20
Лаллана
Адам Лаллана
7
Милнер
Джеймс Милнер