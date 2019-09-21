Ньюкасл Юнайтед
мин
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
73
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
82
8
Шелви
Джонджо Шелви
73
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
9
Кассио
Жоэлинтон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
13
Муто
Йосинори Муто
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
17
Крафт
Эмиль Крафт
18
Фернандес
Федерико Фернандес
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
Брайтон & Хов
мин
13
Гросс
Паскаль Гросс
81
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
7
Мопе
Нил Мопе
82
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
5
Данк
Льюис Данк
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
33
Берн
Дэн Берн
90
18
Моуй
Аарон Моуй
70
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
46
Альсате
Стивен Альсате
90
Запасные
44
Коннолли
Аарон Коннолли
28
Балуцэ
Тудор Балуцэ
8
Биссума
Ив Биссума
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
27
Баттон
Дэвид Баттон
4
Даффи
Шейн Даффи
3
Бонг
Гаэтан Бонг