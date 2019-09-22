Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
41
Райс
Деклан Райс
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
84'
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
44'
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
27
Айети
Арлинд Айети
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
15
Санчес
Карлос Санчес
19
Уилшир
Джек Уилшир
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
8
Мата
Хуан Мата
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
15
Перейра
Андреас Перейра
90
31
Матич
Неманья Матич
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
16
Рохо
Маркос Рохо
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
28
Гомес
Анхель Гомес
17
Фред
Фред
14
Лингард
Джесси Лингард
44
Чон
Тахит Чон