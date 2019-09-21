Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
6
Ми
Бен Ми
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
4
Корк
Джек Корк
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
9
Вуд
Крис Вуд
10'
14'
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
28
Лонг
Кевин Лонг
25
Леннон
Аарон Леннон
12
Брэди
Робби Брэди
27
Выдра
Матей Выдра
19
Родригес
Джей Родригес
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
90
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
24
Амаду
Ибраим Амаду
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
Запасные
33
МакГоверн
Майкл МакГоверн
5
Хэнли
Грант Хэнли
16
Хайзе
Филип Хайзе
7
Робертс
Патрик Робертс
10
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
20
Дрмич
Йосип Дрмич
32
Србени
Деннис Србени