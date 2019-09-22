Арсенал
мин
8
Себальос
Даниэль Себальос
72
77
Сака
Букайо Сака
46
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
19
Пепе
Николя Пепе
59'
90
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
34
Джака
Гранит Джака
72
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
84'
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
23
Луис
Давид Луис
90
1
Лено
Бернд Лено
90
Запасные
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
11
Торрейра
Лукас Торрейра
10
Озил
Месут Озил
21
Чамберс
Калум Чамберс
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
Астон Вилла
мин
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
86
7
МакГинн
Джон МакГинн
20'
90
17
Махмуд
Трезеге
68
9
Мораес
Уэсли
60'
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
85
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
1
Хитон
Том Хитон
90
Запасные
15
Конса
Эзри Конса
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
23
Хота
Хота
12
Стир
Джед Стир
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
14
Хурихейн
Конор Хурихейн