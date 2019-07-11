АЕК
мин
4
Труйолс
Хоан Труйолс
90
25
Антонио Рамирес
Тоньо
90
18
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
10
Тричковски
Иван Тричковски
90
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
99
Янну
Апостолос Янну
90
22
Састре
Луис Састре
90
13
Хевел
Эктор Хевел
4'
90
23
Толемесс
Флориан Толемесс
90
19
Янну
Томас Янну
90
Запасные
41
Касес
Начо Касес
8
Баррера
Акоран Баррера
31
Константину
Константинос Константину
11
Тете
Тете Тете
1
Христодулу
Андреас Христодулу
Петрокуб
мин
7
Дедов
Александр Дедов
90
17
Кожокарь
Андрей Кожокарь
90
21
Потырнике
Максим Потырнике
90
90
Жардан
Ион Жардан
90