Селтик
мин
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
16
Морган
Льюис Морган
90
35
Айер
Кристоффер Айер
90
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
90
29
Бэйн
Скотт Бэйн
90
17
Кристи
Райан Кристи
26'
90
23
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
75'
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
8
Браун
Скотт Браун
90
Запасные
56
Ролстон
Энтони Ролстон
15
Хайес
Джонни Хайес
11
Синклейр
Скотт Синклейр
2
Жульен
Кристофер Жульен
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
1
Гордон
Крейг Гордон
Сараево
мин
6
Лазич
Дарко Лазич
90
25
Сербечич
Бесим Сербечич
90