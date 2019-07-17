Лудогорец
мин
30
Моци
Козмин Моци
90
5
Терзиев
Георги Терзиев
24'
90
10
Сверчок
Якуб Сверчок
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
84
Марсело
Марселиньо
90
3
Недялков
Антон Недялков
90
17
Жорже
Жоржиньо
90
22
Икоко
Джордан Икоко
90
44
Горальски
Яцек Горальски
90
33
Ренан
Ренан
90
Запасные
12
Анисе
Анисе
92
Лукоки
Джоди Лукоки
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
23
Илиев
Пламен Илиев
25
Баджи
Стефан Баджи
4
Сисиньо
Сисиньо
Ференцварош
мин
50
Пришкин
Тамаш Пришкин
90
8
Ловренчич
Герго Ловренчич
90
14
Харатин
Игорь Харатин
17'
90
90
Дибус
Денеш Дибус
90
33
Двали
Лаша Двали
90
Запасные
97
Варга
Роланд Варга
17
Цивич
Элдар Цивич