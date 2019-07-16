Црвена Звезда
мин
10
Марин
Марко Марин
29'
90
31
Набуан
Эль-Фарду Набуан
90
14
Боаки
Ричмонд Боаки
4'
90
23
Родич
Милан Родич
90
3
Йовичич
Бранко Йовичич
90
82
Борян
Милан Борян
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
8
Иванич
Мирко Иванич
90
15
Бабич
Срджан Бабич
90
77
Гобельич
Марко Гобельич
90
29
Йованчич
Душан Йованчич
90
Запасные
21
Шимич
Велько Шимич
30
Стойкович
Филип Стойкович
9
Павков
Милан Павков
33
Евтович
Милан Евтович
1
Попович
Зоран Попович
Судува
мин
22
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
90
19
Славицкас
Вайдас Славицкас
90
Запасные
30
Гладик
Иван Гладик