Ференцварош
мин
50
Пришкин
Тамаш Пришкин
90
8
Ловренчич
Герго Ловренчич
90
14
Харатин
Игорь Харатин
90
90
Дибус
Денеш Дибус
90
33
Двали
Лаша Двали
90
Запасные
97
Варга
Роланд Варга
99
Гроф
Давид Гроф
Лудогорец
мин
30
Моци
Козмин Моци
90
92
Лукоки
Джоди Лукоки
90
5
Терзиев
Георги Терзиев
90
10
Сверчок
Якуб Сверчок
31'
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
23
Илиев
Пламен Илиев
90
3
Недялков
Антон Недялков
90
22
Икоко
Джордан Икоко
90
44
Горальски
Яцек Горальски
90
Запасные
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
7
Бакалов
Димо Бакалов
84
Марселиньо
Марселиньо
25
Баджи
Стефан Баджи
17
Жоржиньо
Жоржиньо
4
Сисиньо
Сисиньо
33
Ренан
Ренан