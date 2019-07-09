Судува
мин
82
Янкаускас
Альгис Янкаускас
90
22
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
90
19
Славицкас
Вайдас Славицкас
90
Запасные
30
Гладик
Иван Гладик
21
Голубицкас
Паулюс Голубицкас
Црвена Звезда
мин
82
Борян
Милан Борян
90
29
Йованчич
Душан Йованчич
90
77
Гобельич
Марко Гобельич
90
15
Бабич
Срджан Бабич
90
8
Иванич
Мирко Иванич
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
10
Марин
Марко Марин
90
3
Йовичич
Бранко Йовичич
90
23
Родич
Милан Родич
90
14
Боаки
Ричмонд Боаки
90
31
Набуан
Эль-Фарду Набуан
90
Запасные
1
Попович
Зоран Попович
9
Павков
Милан Павков
30
Стойкович
Филип Стойкович
21
Шимич
Велько Шимич
90
Савич
Вуядин Савич
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс