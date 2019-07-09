Сараево
мин
6
Лазич
Дарко Лазич
90
25
Сербечич
Бесим Сербечич
90
Селтик
мин
23
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
19
Джонстон
Майкл Джонстон
35'
90
35
Айер
Кристоффер Айер
90
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
51'
90
29
Бэйн
Скотт Бэйн
90
17
Кристи
Райан Кристи
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
8
Браун
Скотт Браун
90
Запасные
16
Морган
Льюис Морган
56
Ролстон
Энтони Ролстон
15
Хайес
Джонни Хайес
11
Синклейр
Скотт Синклейр
2
Жульен
Кристофер Жульен
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
1
Гордон
Крейг Гордон