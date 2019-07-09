Матч завершен
Сараево
Сараево
1 : 3
Матч завершен
Селтик
Глазго
Джонстон 35'
Эдуард 51'
Синклейр 85'
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд

9 июля 2019, 20:45 МСК
9.07.2019, 20:45 МСК
вторник
Составы
Сараево
мин
6
Лазич
Дарко Лазич
90
25
Сербечич
Бесим Сербечич
90
Селтик
мин
23
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
19
Джонстон
Майкл Джонстон
35'
35'
90
35
Айер
Кристоффер Айер
90
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
51'
51'
90
29
Бэйн
Скотт Бэйн
90
17
Кристи
Райан Кристи
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
8
Браун
Скотт Браун
90
Запасные
16
Морган
Льюис Морган
56
Ролстон
Энтони Ролстон
15
Хайес
Джонни Хайес
11
Синклейр
Скотт Синклейр
85'
2
Жульен
Кристофер Жульен
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
1
Гордон
Крейг Гордон