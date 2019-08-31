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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
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Матч завершен
Текстильщик
Иваново
Радченко 70'
1 : 4
Матч завершен
Факел
Воронеж
Петрусев 37'
Корян 51'
Рябокобыленко 65'
Воробьев 86'
ФНЛ, 11 тур
ФНЛ,
11 тур
Россия
31 авг. 2019, 17:00 МСК
31.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Текстильщик
мин
-
Радченко
Александр Радченко
70'
70'
90
Факел
мин
-
Воробьев
Роман Воробьев
86'
86'
90
-
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
65'
65'
90
-
Корян
Руслан Корян
51'
51'
90
-
Петрусев
Михаил Петрусев
37'
37'
90