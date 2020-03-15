ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
5
Васин
Виктор Васин
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
80
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
90
9
Чалов
Федор Чалов
56
Запасные
99
Шкурин
Илья Шкурин
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
19
Помазун
Илья Помазун
89
Кучаев
Константин Кучаев
62
Карпов
Вадим Карпов
27
Гогуа
Седрик Гогуа
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
49
Бийол
Яка Бийол
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
6
Урунов
Остон Урунов
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
71
11
Бизяк
Ловро Бизяк
80
Запасные
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
19
Агаларов
Гамид Агаларов
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
19
Шафинский
Юрий Шафинский
13
Чернов
Алексей Чернов
32
Никитин
Алексей Никитин
3
Терентьев
Денис Терентьев
22
Голубев
Артем Голубев
29
Тилль
Оливье Тилль
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
9
Козлов
Андрей Козлов