Тамбов
мин
15
Филин
Александр Филин
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
33'
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
77
Костюков
Михаил Костюков
45
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
46
8
Килин
Антон Килин
80'
90
5
Шляков
Евгений Шляков
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
13
Обухов
Владимир Обухов
54'
78
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
25
Карасев
Павел Карасев
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
9
Кардозу
Мигел Кардозу
73
Чагров
Никита Чагров
20
Юрганов
Игорь Юрганов
67
Федчук
Артем Федчук
30
Таказов
Сослан Таказов
9
Мамтов
Хасан Мамтов
Крылья Советов
мин
11
Попович
Денис Попович
90
15
Глушенков
Максим Глушенков
62
9
Радонич
Деян Радонич
55
28
Антон
Пол Антон
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
18
Зеффан
Мехди Зеффан
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
86
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
39
Фролов
Евгений Фролов
90
Запасные
20
Мияилович
Срджан Мияилович
7
Хади
Сафа Хади
81
Овсянников
Богдан Овсянников
69
Голенков
Егор Голенков
10
Терехов
Антон Терехов
30
Иванов
Сергей Иванов
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
Бурлак
Тарас Бурлак
44
Чичерин
Никита Чичерин
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров