Сочи
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
27
Заика
Кирилл Заика
90
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
48'
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
90'
90
91
Кокорин
Александр Кокорин
90
29
Заболотный
Антон Заболотный
74
Запасные
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
90
Шакуро
Павел Шакуро
12
Заболотный
Николай Заболотный
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
26
Калугин
Никита Калугин
94
Лагатор
Душан Лагатор
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
87
Карапетян
Александр Карапетян
10
Полоз
Дмитрий Полоз
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
8
Газинский
Юрий Газинский
62
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
17
Фернандо
Кайо
90
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
68
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
84
10
Вамберто
Вандерсон
90
33
Берг
Маркус Берг
90
9
Арисленес
Ари
90
Запасные
53
Черников
Александр Черников
88
Синицын
Андрей Синицын
1
Крицюк
Станислав Крицюк
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
2
Сорокин
Егор Сорокин
70
Уткин
Даниил Уткин
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов