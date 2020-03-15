Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
87
17
Норманн
Матиас Норманн
90
71
Попов
Ивелин Попов
64'
90
26
Еременко
Роман Еременко
90
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
87
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
Запасные
17
Мамаев
Павел Мамаев
11
Ионов
Алексей Ионов
46
Попов
Денис Попов
78
Ведерников
Данила Ведерников
25
Логашов
Арсений Логашов
13
Прошляков
Данила Прошляков
47
Долгов
Александр Долгов
26
Саплинов
Александр Саплинов
88
Рудаков
Максим Рудаков
Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
23
Мариу
Жоау Мариу
73
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
42'
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
38'
82
19
Эдерзито
Эдер
90
Запасные
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
3
Идову
Брайан Идову
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
4
Серкейра
Мурило Серкейра
34
Магкеев
Станислав Магкеев
30
Медведев
Никита Медведев
69
Куликов
Даниил Куликов
67
Тугарев
Роман Тугарев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский