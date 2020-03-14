Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
4
Радакович
Урош Радакович
90
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
12
Малых
Андрей Малых
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
20
Куат
Исламбек Куат
90
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
75
9
Деспотович
Джордже Деспотович
79
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
17'
90
Запасные
3
Сиваков
Михаил Сиваков
7
Рогич
Филип Рогич
6
Готлиб
Эдуард Готлиб
60
Козлов
Савелий Козлов
20
Силла
Мамаду Силла
11
Чуканов
Андреа Чуканов
10
Черных
Федор Черных
32
Кулишев
Артем Кулишев
1
Руденко
Александр Руденко
56
Довбня
Александр Довбня
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
39
Маслов
Павел Маслов
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
59
33
Крал
Алекс Крал
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
73
22
Понсе
Эсекьель Понсе
44'
73
77
Соболев
Александр Соболев
90
11
Ларссон
Джордан Ларссон
71'
90
Запасные
56
Гапонов
Илья Гапонов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
32
Ребров
Артем Ребров
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
38
Ещенко
Андрей Ещенко