Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
3
Дуглас
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
80
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
46
8
Филипе
Малком
27'
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
73
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
69'
90
7
Азмун
Сердар Азмун
8'
15'
61'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
12'
72'
90
Запасные
92
Шамкин
Даниил Шамкин
87
Прохин
Данила Прохин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
78
Васютин
Александр Васютин
4
Осорио
Йордан Осорио
19
Смольников
Игорь Смольников
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
38
Мусаев
Леон Мусаев
10
Ригони
Эмилиано Ригони
21
Ерохин
Александр Ерохин
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
95
Калинин
Игорь Калинин
90
4
Мамин
Артем Мамин
90
5
Вилюш
Мацей Вилюш
46
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
54
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
67
20
Панюков
Андрей Панюков
65'
90
Запасные
18
Шаболин
Артем Шаболин
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
79
Юсупов
Артём Юсупов
57
Баклов
Олег Баклов
19
Поляков
Денис Поляков
35
Золотов
Николай Золотов
57
Фидлер
Артем Фидлер
26
Бавин
Юрий Бавин
80
Погребняк
Павел Погребняк
18
Кухарчик
Михал Кухарчик