Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
59
Харин
Евгений Харин
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
89'
90
14
Феррейра
Раванелли
78
21
Роши
Одисе Роши
10'
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
11
Ильин
Владимир Ильин
90
27
Визеу
Фелипе Визеу
58
Запасные
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
33
Гудиев
Виталий Гудиев
42
Мелихов
Александр Мелихов
20
Нижич
Зоран Нижич
77
Бериша
Бернард Бериша
17
Мбенг
Аблае Мбенг
9
Понсе
Андрес Понсе
7
Кадыров
Халид Кадыров
95
Митришев
Магомед Митришев
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
86'
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
34
Рауш
Константин Рауш
26'
67
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
84
27
Комличенко
Николай Комличенко
90
20
Филипп
Максимилиан Филипп
50'
76
Запасные
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
3
Плиев
Заурбек Плиев
2
Морозов
Григорий Морозов
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
4
Рыков
Владимир Рыков
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
77
Каборе
Шарль Каборе
14
Юсупов
Артур Юсупов
23
Соснин
Антон Соснин
8
Панченко
Кирилл Панченко
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
44
Игбун
Сильвестр Игбун