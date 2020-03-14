Арсенал
мин
21
Альварес
Виктор Альварес
90
10
Кангва
Эванс Кангва
66
22
Лесовой
Даниил Лесовой
76
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
71
Денисов
Александр Денисов
60
36
Левашов
Михаил Левашов
90
Запасные
25
Кангва
Кингс Кангва
29
Банда
Ламек Банда
23
Ковалев
Юрий Ковалев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
19
Лодыгин
Юрий Лодыгин
42
Володько
Максим Володько
14
Хагуш
Анри Хагуш
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
Рубин
мин
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
75
23
Коновалов
Иван Коновалов
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
12
Зуев
Александр Зуев
90
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
73
5
Уремович
Филип Уремович
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
43'
90
2
Старфельт
Карл Старфельт
90
59
Макаров
Никита Макаров
90
28
Абильгор
Оливер Абильгор
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
14
Гранат
Владимир Гранат
18
Могилевец
Павел Могилевец
28
Йевтич
Дарко Йевтич
69
Степанов
Данил Степанов
14
Сантос
Пабло Сантос