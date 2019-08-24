Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
85
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
93
Карп
Кэтэлин Карп
90
74
Фомин
Даниил Фомин
79'
90
99
Емельянов
Данила Емельянов
66
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
90
9
Козлов
Андрей Козлов
26
Запасные
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
4
Никитин
Алексей Никитин
3
Аликин
Павел Аликин
11
Бизяк
Ловро Бизяк
57
Тилль
Оливье Тилль
57
Кротов
Вячеслав Кротов
77
Алиев
Азер Алиев
16
Шафинский
Юрий Шафинский
22
Голубев
Артем Голубев
1
Чернов
Алексей Чернов
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас
Дуглас Сантос
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
19
Смольников
Игорь Смольников
83
21
Ерохин
Александр Ерохин
63
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
24
Ригони
Эмилиано Ригони
70
7
Азмун
Сердар Азмун
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
90
Жирков
Юрий Жирков
23
Мевля
Миха Мевля
38
Мусаев
Леон Мусаев
2
Маммана
Эмануэль Маммана
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
20
Мак
Роберт Мак
3
Терентьев
Денис Терентьев
41
Кержаков
Михаил Кержаков