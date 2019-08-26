Урал
мин
19
Поляков
Денис Поляков
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
14
Бавин
Юрий Бавин
65
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
16'
90
17
Димитров
Николай Димитров
84'
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
20
Панюков
Андрей Панюков
73'
79
Запасные
69
Шаболин
Артем Шаболин
50
Чистяков
Никита Чистяков
21
Насыров
Исламжан Насыров
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
4
Мамин
Артем Мамин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
79
Юсупов
Артём Юсупов
11
Ильин
Владимир Ильин
88
Погребняк
Павел Погребняк
77
Баклов
Олег Баклов
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
57
Фидлер
Артем Фидлер
Сочи
мин
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
81
20
Юрганов
Игорь Юрганов
36
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
77
Полоз
Дмитрий Полоз
90
9
Заболотный
Антон Заболотный
43'
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
77
Запасные
19
Фролов
Евгений Фролов
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
26
Калугин
Никита Калугин
90
Шакуро
Павел Шакуро
17
Мостовой
Андрей Мостовой
87
Карапетян
Александр Карапетян
5
Померко
Алексей Померко
12
Заболотный
Николай Заболотный