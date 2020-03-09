Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
82
38
Ещенко
Андрей Ещенко
58
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
33
Крал
Алекс Крал
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
11
Ларссон
Джордан Ларссон
67
22
Понсе
Эсекьель Понсе
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
56
Гапонов
Илья Гапонов
39
Маслов
Павел Маслов
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
8
Гулиев
Аяз Гулиев
8
Тиль
Гус Тиль
77
Соболев
Александр Соболев
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
2
Сорокин
Егор Сорокин
90
17
Фернандо
Кайо
90
98
Петров
Сергей Петров
90
53
Черников
Александр Черников
59
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
9
Арисленес
Ари
71'
90
33
Берг
Маркус Берг
90
10
Вамберто
Вандерсон
90
Запасные
40
Ивашин
Андрей Ивашин
60
Сергеев
Никита Сергеев
88
Синицын
Андрей Синицын
1
Крицюк
Станислав Крицюк
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
20
Жигулев
Илья Жигулев
70
Уткин
Даниил Уткин
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов