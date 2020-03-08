Рубин
мин
2
Старфельт
Карл Старфельт
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
14
Сантос
Пабло Сантос
90
12
Зуев
Александр Зуев
90
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
90
15
Коновалов
Игорь Коновалов
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
28
Йевтич
Дарко Йевтич
60
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
90
Запасные
28
Абильгор
Оливер Абильгор
59
Макаров
Никита Макаров
23
Коновалов
Иван Коновалов
71
Поярков
Николай Поярков
69
Степанов
Данил Степанов
14
Гранат
Владимир Гранат
5
Уремович
Филип Уремович
18
Могилевец
Павел Могилевец
Крылья Советов
мин
39
Фролов
Евгений Фролов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
18
Зеффан
Мехди Зеффан
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
28
Антон
Пол Антон
90
9
Радонич
Деян Радонич
90
11
Попович
Денис Попович
42'
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
57
Запасные
15
Глушенков
Максим Глушенков
69
Голенков
Егор Голенков
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
81
Овсянников
Богдан Овсянников
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
Бурлак
Тарас Бурлак
44
Чичерин
Никита Чичерин
10
Терехов
Антон Терехов
8
Гацкан
Александр Гацкан