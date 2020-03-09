Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
13
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
15
Глебов
Данил Глебов
58
71
Попов
Ивелин Попов
53'
90
26
Еременко
Роман Еременко
31'
90
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
Запасные
46
Попов
Денис Попов
88
Рудаков
Максим Рудаков
78
Ведерников
Данила Ведерников
51
Черкес
Евгений Черкес
17
Мамаев
Павел Мамаев
22
Саплинов
Александр Саплинов
1
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
62
Карпов
Вадим Карпов
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
90
98
Обляков
Иван Обляков
73
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
64
8
Влашич
Никола Влашич
79
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
25'
90
Запасные
99
Шкурин
Илья Шкурин
19
Помазун
Илья Помазун
89
Кучаев
Константин Кучаев
5
Васин
Виктор Васин
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
49
Бийол
Яка Бийол
9
Чалов
Федор Чалов