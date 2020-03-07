Оренбург
мин
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
85
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
20
Куат
Исламбек Куат
64
20
Силла
Мамаду Силла
61
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
13'
77'
90
4
Радакович
Урош Радакович
90
12
Малых
Андрей Малых
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
38
Климович
Андрей Климович
90
Запасные
7
Рогич
Филип Рогич
17
Скофлек
Жига Скофлек
6
Готлиб
Эдуард Готлиб
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
60
Козлов
Савелий Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
10
Черных
Федор Черных
32
Кулишев
Артем Кулишев
1
Руденко
Александр Руденко
56
Довбня
Александр Довбня
15
Зотов
Георгий Зотов
Арсенал
мин
25
Кангва
Кингс Кангва
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
46
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
77
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
Запасные
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
18
Громыко
Валерий Громыко
29
Банда
Ламек Банда
10
Кангва
Эванс Кангва
23
Ковалев
Юрий Ковалев
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
17
Аджоев
Гурам Аджоев
19
Лодыгин
Юрий Лодыгин
14
Хагуш
Анри Хагуш
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов