Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
72
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
23
Мариу
Жоау Мариу
80
34
Магкеев
Станислав Магкеев
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
19
Эдерзито
Эдер
32'
89
Запасные
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
3
Идову
Брайан Идову
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
31
Рыбус
Мацей Рыбус
67
Тугарев
Роман Тугарев
69
Куликов
Даниил Куликов
4
Серкейра
Мурило Серкейра
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
3
Ненахов
Максим Ненахов
90
59
Харин
Евгений Харин
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
75
19
Иванов
Олег Иванов
90
11
Исмаэл
Исмаэл
87
29
Ильин
Владимир Ильин
90
9
Понсе
Андрес Понсе
65
Запасные
38
Кармаев
Никита Кармаев
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
42
Мелихов
Александр Мелихов
33
Гудиев
Виталий Гудиев
40
Уциев
Ризван Уциев
14
Раванелли
Раванелли
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
27
Визеу
Фелипе Визеу
23
Кадыров
Халид Кадыров
7
Митришев
Магомед Митришев