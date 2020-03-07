Динамо
мин
20
Филипп
Максимилиан Филипп
75
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
90
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
88
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
27
Комличенко
Николай Комличенко
34'
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
77
Каборе
Шарль Каборе
63
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
1
Шунин
Антон Шунин
90
Запасные
2
Морозов
Григорий Морозов
71
Денисов
Роман Денисов
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
44
Игбун
Сильвестр Игбун
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
8
Панченко
Кирилл Панченко
3
Плиев
Заурбек Плиев
23
Соснин
Антон Соснин
Тамбов
мин
25
Карасев
Павел Карасев
73
15
Филин
Александр Филин
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
20
Каплиенко
Александр Каплиенко
90
77
Костюков
Михаил Костюков
78
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
8
Килин
Антон Килин
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
13
Обухов
Владимир Обухов
83
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
92
Чуперка
Валерий Чуперка
20
Юрганов
Игорь Юрганов
67
Федчук
Артем Федчук
30
Таказов
Сослан Таказов
9
Мамтов
Хасан Мамтов