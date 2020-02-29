ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Обляков
Иван Обляков
79
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
23
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
90
62
Карпов
Вадим Карпов
90
5
Дзагоев
Алан Дзагоев
72
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90'
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
68
11
Чалов
Федор Чалов
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
Запасные
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
27
Котин
Никита Котин
14
Шкурин
Илья Шкурин
53
Елеев
Максим Елеев
49
Тороп
Владислав Тороп
27
Гогуа
Седрик Гогуа
49
Бийол
Яка Бийол
51
Бистрович
Кристиян Бистрович
71
Тикнизян
Наяир Тикнизян
20
Кучаев
Константин Кучаев
19
Помазун
Илья Помазун
42
Щенников
Георгий Щенников
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
35
Золотов
Николай Золотов
90
5
Вилюш
Мацей Вилюш
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
72'
90
17
Димитров
Николай Димитров
73
20
Панюков
Андрей Панюков
79
Запасные
80
Погребняк
Павел Погребняк
92
Емельянов
Роман Емельянов
18
Шаболин
Артем Шаболин
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
4
Мамин
Артем Мамин
57
Баклов
Олег Баклов
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
26
Бавин
Юрий Бавин
11
Герасимов
Алексей Герасимов
79
Юсупов
Артём Юсупов