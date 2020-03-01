Тамбов
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
15
Филин
Александр Филин
90
8
Килин
Антон Килин
90
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
29
Каплиенко
Александр Каплиенко
90
77
Костюков
Михаил Костюков
87
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
13
Обухов
Владимир Обухов
85
Запасные
73
Чагров
Никита Чагров
30
Таказов
Сослан Таказов
22
Юрганов
Игорь Юрганов
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
7
Кардозу
Мигел Кардозу
25
Карасев
Павел Карасев
9
Мамтов
Хасан Мамтов
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
2
Старфельт
Карл Старфельт
90
12
Зуев
Александр Зуев
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
8
Йевтич
Дарко Йевтич
68
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
89
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
28
Абильгор
Оливер Абильгор
62
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
90
Запасные
93
Городовой
Алексей Городовой
23
Коновалов
Иван Коновалов
71
Поярков
Николай Поярков
69
Степанов
Данил Степанов
77
Самошников
Илья Самошников
5
Уремович
Филип Уремович
18
Могилевец
Павел Могилевец
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
25
Макаров
Денис Макаров
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили