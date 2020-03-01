Сочи
мин
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
90
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
27
Заика
Кирилл Заика
79
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
91
Кокорин
Александр Кокорин
64'
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
79
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
Запасные
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
Шакуро
Павел Шакуро
87
Карапетян
Александр Карапетян
45
Миладинович
Иван Миладинович
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
10
Полоз
Дмитрий Полоз
29
Заболотный
Антон Заболотный
12
Заболотный
Николай Заболотный
Арсенал
мин
22
Лесовой
Даниил Лесовой
86
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
64
Луценко
Евгений Луценко
5'
90'
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
81
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
Запасные
19
Лодыгин
Юрий Лодыгин
25
Кангва
Кингс Кангва
29
Банда
Ламек Банда
10
Кангва
Эванс Кангва
23
Ковалев
Юрий Ковалев
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
14
Хагуш
Анри Хагуш
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов