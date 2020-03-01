Краснодар
мин
17
Фернандо
Кайо
90
53
Черников
Александр Черников
46
70
Уткин
Даниил Уткин
57
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
10
Вамберто
Вандерсон
88
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
2
Сорокин
Егор Сорокин
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
98
Петров
Сергей Петров
90
9
Арисленес
Ари
83'
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
Запасные
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
67
Кутовой
Максим Кутовой
40
Ивашин
Андрей Ивашин
60
Сергеев
Никита Сергеев
62
Мацукатов
Алекс Мацукатов
82
Бородин
Сергей Бородин
66
Адамов
Денис Адамов
20
Жигулев
Илья Жигулев
88
Синицын
Андрей Синицын
33
Берг
Маркус Берг
Уфа
мин
6
Урунов
Остон Урунов
90
11
Бизяк
Ловро Бизяк
75
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
29
Тилль
Оливье Тилль
79
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
69
5
Йокич
Боян Йокич
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
19
Агаларов
Гамид Агаларов
99
Емельянов
Данила Емельянов
15
Пуцко
Александр Пуцко
3
Терентьев
Денис Терентьев
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
9
Козлов
Андрей Козлов
3
Аликин
Павел Аликин
4
Никитин
Алексей Никитин