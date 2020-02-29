Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
3
Дуглас
Дуглас Сантос
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
21
Ерохин
Александр Ерохин
77
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
8
Филипе
Малком
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
88
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
69
Запасные
78
Васютин
Александр Васютин
92
Шамкин
Даниил Шамкин
4
Осорио
Йордан Осорио
87
Прохин
Данила Прохин
10
Ригони
Эмилиано Ригони
38
Мусаев
Леон Мусаев
7
Азмун
Сердар Азмун
41
Кержаков
Михаил Кержаков
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Смольников
Игорь Смольников
18
Жирков
Юрий Жирков
Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
23
Мариу
Жоау Мариу
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
34
Магкеев
Станислав Магкеев
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Эдерзито
Эдер
76
Запасные
76
Мухин
Максим Мухин
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
3
Идову
Брайан Идову
4
Серкейра
Мурило Серкейра
67
Тугарев
Роман Тугарев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
30
Медведев
Никита Медведев
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов