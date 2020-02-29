Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
80
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
56
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
80
Запасные
2
Морозов
Григорий Морозов
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
27
Филипп
Максимилиан Филипп
27
Комличенко
Николай Комличенко
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
8
Панченко
Кирилл Панченко
34
Рауш
Константин Рауш
3
Плиев
Заурбек Плиев
23
Соснин
Антон Соснин
77
Каборе
Шарль Каборе
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
33
Крал
Алекс Крал
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
29'
72
47
Зобнин
Роман Зобнин
62'
90
22
Понсе
Эсекьель Понсе
90
77
Соболев
Александр Соболев
83
Запасные
38
Ещенко
Андрей Ещенко
39
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
11
Ларссон
Джордан Ларссон
8
Тиль
Гус Тиль
39
Маслов
Павел Маслов
56
Гапонов
Илья Гапонов
8
Гулиев
Аяз Гулиев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
32
Ребров
Артем Ребров