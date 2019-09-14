Вулверхэмптон
мин
37
Траоре
Адама Траоре
56
18
Жота
Диогу Жота
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
4
Вальехо
Хесус Вальехо
90
8
Рубен Диого
Рубен Невеш
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
46
9
Хименес
Рауль Хименес
71
19
Кастро
Хонни Кастро
90
16
Коди
Конор Коди
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
Запасные
7
Нету
Педру Нету
29
Винагре
Рубен Винагре
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
10
Кутроне
Патрик Кутроне
2
Догерти
Мэтт Догерти
21
Радди
Джон Радди
Челси
мин
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90'
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
34'
41'
55'
77
29
Томори
Фикайо Томори
31'
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
46
5
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
10
Виллиан Боргес
Виллиан
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
70
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
1
Кепа
Кепа
90
Запасные
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
15
Зума
Курт Зума
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
8
Баркли
Росс Баркли
18
Жиру
Оливье Жиру
11
Педро
Педро