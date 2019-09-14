Брайтон & Хов
мин
5
Данк
Льюис Данк
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
7
Мопе
Нил Мопе
51'
84
20
Мач
Солли Мач
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
80
33
Берн
Дэн Берн
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
Запасные
46
Альсате
Стивен Альсате
44
Коннолли
Аарон Коннолли
28
Балуцэ
Тудор Балуцэ
8
Биссума
Ив Биссума
3
Бонг
Гаэтан Бонг
27
Баттон
Дэвид Баттон
18
Моуй
Аарон Моуй
Бернли
мин
6
Ми
Бен Ми
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
25
Леннон
Аарон Леннон
59
23
Питерс
Эрик Питерс
90
4
Корк
Джек Корк
78
9
Вуд
Крис Вуд
66
1
Поп
Ник Поп
90
Запасные
14
Гибсон
Бен Гибсон
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
12
Брэди
Робби Брэди
27
Выдра
Матей Выдра
19
Родригес
Джей Родригес
26
Бардсли
Филлип Бардсли
20
Харт
Джо Харт